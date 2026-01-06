Новости
Новости 18+
St
«Путешествие в Рождество»: развлечения для всей семьи в районе Свиблово
18+
Площадки фестиваля по всей Москве будут работать до 11 января включительно undefined
Новости

«Путешествие в Рождество»: развлечения для всей семьи в районе Свиблово

Площадки фестиваля по всей Москве будут работать до 11 января включительно

В Москве продолжается уникальный фестиваль «Путешествие в Рождество».  Принять участие в активностях приглашаются жители и гости столицы. Стартовал фестиваль 12 декабря и продолжится до 11 января включительно. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Гулянья развернулись по всему городу. Работают порядка 35 площадок в разных районах. Одна из них расположилась в проезде Серебрякова. Причем здесь комфортно как пожилым людям, так и самым маленьким.


Организованы благотворительные мероприятия, творческие мастерские, семейные развлечения и большой каток. Также работает «Добрая елка», на которой висят карточки с желаниями подопечных столичных НКО. 


Все желающие могут принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого нужно обзавестись паспортом путешественника, а затем прокатиться по локациям и ответить на тематические вопросы. За каждый правильный ответ можно получить печать. Чем больше печатей — тем интереснее приз, говорят организаторы. 


Также на мероприятии можно получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин». Подробнее о красочном фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта. 

#фестиваль #путешествие в рождество #зима в москве
Загрузка...
Загрузка...