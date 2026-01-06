«Путешествие в Рождество»: развлечения для всей семьи в районе Свиблово

Гулянья развернулись по всему городу. Работают порядка 35 площадок в разных районах. Одна из них расположилась в проезде Серебрякова. Причем здесь комфортно как пожилым людям, так и самым маленьким.





Организованы благотворительные мероприятия, творческие мастерские, семейные развлечения и большой каток. Также работает «Добрая елка», на которой висят карточки с желаниями подопечных столичных НКО.





Все желающие могут принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого нужно обзавестись паспортом путешественника, а затем прокатиться по локациям и ответить на тематические вопросы. За каждый правильный ответ можно получить печать. Чем больше печатей — тем интереснее приз, говорят организаторы.





Также на мероприятии можно получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин». Подробнее о красочном фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.