Премьер Дании предрекла распад НАТО в случае силового захвата Гренландии со стороны США

Притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО, допустила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.





По данным Associated Press (AP), политик заявила, что «если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО, тогда все прекратится».





Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также указал на катастрофические последствия в случае, если США предпримут какие-либо силовые действия в отношении Гренландии.





В Белом доме поставили под сомнение право Дании контролировать Гренландию. По мнению Вашингтона, остров должен перейти к США для «обеспечения безопасности» Арктики.





«По какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность Арктики и защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — заявил замглавы американской администрации Стивен Миллер.





Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что остров Гренландия (является автономной территорией Дании) необходим Соединенным Штатам для оборонных целей.