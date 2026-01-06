Советник Трампа заявил, что США не будут извиняться за действия в Венесуэле

США не будут извиняться за действия в Венесуэле, заявил советник американского президента Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер.





«Абсурдно, что мы позволяем стране, находящейся на нашем заднем дворе, становиться поставщиком ресурсов для наших противников, но не для нас. Накапливать оружие у наших противников. Чтобы иметь возможность выступать в качестве актива против Соединенных Штатов, а не от имени Соединенных Штатов», — подчеркнул Миллер.





По его мнению, «будущее свободного мира» зависит от того, смогут ли США отстаивать свои интересы «без извинений». По словам Миллера, после Второй мировой войны Запад «начал извиняться, пресмыкаться, выпрашивать и прибегать к схемам массовых репараций».





«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — сказал он.





Миллер дал эти комментарии CNN. Телеканал отмечает, что чиновник обратился ко «всем союзникам США, которые до сих пор не могут смириться с последствиями первого бурного года второго срока Трампа».





5 января Госдеп США обозначил Западное полушарие как зону интересов Вашингтона. Трамп в свою очередь подчеркивал, что Западное полушарие — это «родной регион» для Соединенных Штатов.