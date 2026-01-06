Politico: Трамп выдвинул требования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Родригес

Президент США Дональд Трамп выдвинул четыре требования сменщице Николаса Мадуро, пишет Politico со ссылкой на источники.





По информации издания, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес должна принять меры по пресечению наркотрафика, выслать иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов» и прекратить поставки нефти противникам США.





Штаты также надеются, что Родригес будет содействовать свободным выборам и «отойдет в сторону» после избрания нового руководства, отмечает Politico.





По информации издания, США также могут попросить Венесуэлу освободить осужденных американцев. Источники отметили, что не знают о требованиях Вашингтона к Каракасу отпустить на свободу также венесуэльских политических заключенных.





Трамп ранее пригрозил Родригес, до недавних пор занимавшей пост вице-президента, что она заплатит «высокую цену», если откажется сотрудничать. Но США могут предложить чиновнице не только «кнут», то есть военные меры, но и «пряник» — снятие санкций и доступ к замороженным активам Родригес в Катаре и Турции.





The Wall Street Journal также пишет: ЦРУ пришло к выводу, что ближайшие соратники Николаса Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством в Венесуэле и способны обеспечить стабильность в случае потери им власти. Лидеры оппозиции Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо не справятся, считает американская разведка. Это повлияло на решение Трампа поддержать Родригес.