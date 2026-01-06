Пенсионерка из Томской области выиграла 58 миллионов рублей. Она рассказывает, что сыграла в лотерею впервые в жизни, купив всего два билета, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальная Лотерея».





Там уточнили, что новогодняя лотерея, в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 человек миллионерами, а двое из них стали мультимиллионерами - с выигрышем по 58 миллионов рублей.





По словам Светланы, решение сыграть в лотерею пришло к ней спонтанно, она выбрала билеты наугад из середины пачки. Один из них принес выигрыш в 100 рублей, а второй сделал пенсионерку мультимиллионером.





Часть средств она передаст сыну на покупку квартиры, в его семье ожидается рождение двойни. Она также собирается поддержать местный храм, передав деньги на строительство иконостаса, о чем давно мечтала.





Ранее также сообщалось, что трое россиян разделили новогодний миллиард от «Русского лото. Победителями оказались жители Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей.