«Путешествие в Рождество»: сказочная атмосфера в Отрадном

Одна из площадок расположена на улице Хачатуряна. Здесь все украшено новогодними декорациями, повсюду чувствуется волшебство. Дети могут покататься на карусели — на лошадках, тиграх и прочих животных, поиграть в активные зимние игры, а еще встретить Деда Мороза и Снегурочку. Здесь же их встречают герои любимых мультфильмов.





Любители активного образа жизни всех возрастов могут попробовать свои силы в специальном конкурсе и получить звание самого сильного жителя района. Состязания проходят каждый день. Победителей награждают медалями.





Для детей работают мастер-классы. Они могут порисовать, смастерить поделки, в том числе и новогодние украшения. Их можно забрать себе на память и украсить елочку дома.





Масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 12 декабря и будет продолжаться вплоть до 11 января включительно. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.