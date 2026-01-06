Новости
«Путешествие в Рождество»: сказочная атмосфера в Отрадном
В столице продолжается праздничный фестиваль «Путешествие в Рождество». Для участия в нем необходимы только желание и хорошее настроение. Хотя уйти с праздника в плохом расположении духа вряд ли получится. Атмосфера как в сказке. Для людей всех возрастов созданы комфортные условия, и не придется скучать. 

Одна из площадок расположена на улице Хачатуряна. Здесь все украшено новогодними декорациями, повсюду чувствуется волшебство. Дети могут покататься на карусели — на лошадках, тиграх и прочих животных, поиграть в активные зимние игры, а еще встретить Деда Мороза и Снегурочку. Здесь же их встречают герои любимых мультфильмов. 


Любители активного образа жизни всех возрастов могут попробовать свои силы в специальном конкурсе и получить звание самого сильного жителя района. Состязания проходят каждый день. Победителей награждают медалями. 


Для детей работают мастер-классы. Они могут порисовать, смастерить поделки, в том числе и новогодние украшения. Их можно забрать себе на память и украсить елочку дома.  


Масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 12 декабря и будет продолжаться вплоть до 11 января включительно. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте

