Новости
Новости 18+
St
LIGA: Отставка главы СБУ Малюка связана с делом о коррупции на Украине
18+
По данным источников, он должен был предотвратить масштаб скандала undefined
Новости

LIGA: Отставка главы СБУ Малюка связана с делом о коррупции на Украине

По данным источников, он должен был предотвратить масштаб скандала

Отставка главы Службы безопасности Украины связана с масштабом коррупционного скандала в украинской энергетике, пишет портал LIGA. 


По словам источников, Василий Малюк должен был предотвратить если не саму утечку информации о расследовании независимых антикоррупционных органов, то хотя бы скандал такого масштаба.


Один из собеседников журналистов также заявил, что руководитель спецслужбы не хотел покидать должность, однако Владимир Зеленский смог его переубедить. 


Малюк ушел в отставку 5 января. Врио главы СБУ стал начальник центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины Евгений Хмара.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#отставка #сбу #малюк
Загрузка...
Загрузка...