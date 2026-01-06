Новости
Новости 18+
St
В Ингушетии взорвался газ, пострадали семь человек
18+
В их числе ребенок, все госпитализированы undefined
Новости

В Ингушетии взорвался газ, пострадали семь человек

В их числе ребенок, все госпитализированы

В частном доме в селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали семь человек, среди них один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.


Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу города Малгобека.


Ранее в этот день один человек погиб, двое пострадали при взрыве бытового газа в Твери. Сначала власти сообщали о попадании осколка беспилотника в дом, однако эта информация не подтвердилась.


8 ноября четыре человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#ингушетия #пострадавшие #взрыв газа
Загрузка...
Загрузка...