В Ингушетии взорвался газ, пострадали семь человек

В частном доме в селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали семь человек, среди них один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.





Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу города Малгобека.





Ранее в этот день один человек погиб, двое пострадали при взрыве бытового газа в Твери. Сначала власти сообщали о попадании осколка беспилотника в дом, однако эта информация не подтвердилась.





8 ноября четыре человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области.