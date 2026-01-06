Леонида Волкова могут лишить ВНЖ в Литве за высказывания о главе РДК и украинских чиновниках

Оппозиционного деятеля Леонида Волкова (признан Минюстом РФ иноагентом) могут лишить вида на жительство в Литве из-за слов о лидере «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Денисе Капустине и украинских чиновниках.





Скандал с российским оппозиционером начался после того, как бывшая менеджер ФБК** Анна Тирон опубликовала переписку с Волковым от 29 декабря. В этот день появились новости о гибели основателя «Русского добровольческого корпуса» (позже украинская разведка заявила, что это была инсценировка). Сейчас Тирон работает в РДК.





В переписке Волков называет основателя «Русского добровольческого корпуса» нацистом, критикует его и это вооруженное формирование в целом. Также прозвучали обвинения (в том числе в коррупции) в адрес украинских чиновников: Андрея Ермака, Михаила Подоляка, Кирилла Буданова. После публикации сообщения Волков заявил, что ему не следовало писать те слова. Однако оппозиционер уточнил, что плохо относится к неонацистам.





Департамент миграции Литвы сообщил, что обратился к Департаменту госбезопасности с просьбой дать консультацию «по поводу возможной угрозы государственной безопасности и попросил оценить заявления иностранца в публичном пространстве».





Речь идет о Волкове, указывает LRT. Угроза безопасности государства — одна из причин, по которой власти Литвы могут лишить человека временного вида на жительства.





*Террористическая организация, запрещенная в РФ





**Экстремистская организация; ликвидирована по решению суда