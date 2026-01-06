В детских смесях Nestle нашли опасный токсин, их ввоз в Россию запретили

Часть детских сухих смесей Nestle запретили ввозить в Россию. Причина — возможное наличие токсина цереулида, который в большом количестве может вызывать рвоту или диарею, сообщил Роспотребнадзор.





Отмечается, что опасное вещество нашли в сырье поставщика. Даже при кипячении оно не пропадает, обычно образуется в тех баночках, которые хранились при комнатной температуре.





Речь идет о продуктах NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, «Nestogen Комфорт», «Алфаре Амино» с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.





Сама российская «дочка» Nestle заявила, что отзывает продукцию с территории РФ. Решение компания приняла «в качестве меры предосторожности». Эти смеси не подлежат обязательной маркировке.