Путин встретит Рождество в кругу участников СВО

Журналист Александр Юнашев сообщил, что президент России Владимир Путин встретит Рождество Христово в кругу участников СВО — «как истинный верховный главнокомандующий».





«Освещать это мероприятие мне будет непросто — среди участников будут те, кого «светить» нельзя», — написал журналист в своем Telegram-канале.





Когда именно пройдет встреча президента с военными, Юнашев не уточнил.





В 2025-м Путин встретил Рождество Христово в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В 2024 году глава государства встречал праздник в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.