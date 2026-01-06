Путин встретит Рождество в кругу участников СВО

Новости
Журналист Александр Юнашев сообщил, что президент России Владимир Путин встретит Рождество Христово в кругу участников СВО — «как истинный верховный главнокомандующий». 


«Освещать это мероприятие мне будет непросто — среди участников будут те, кого «светить» нельзя», — написал журналист в своем Telegram-канале.


Когда именно пройдет встреча президента с военными, Юнашев не уточнил. 


В 2025-м Путин встретил Рождество Христово в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В 2024 году глава государства встречал праздник в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

