Путин встретил Рождество Христово с участниками СВО и поздравил россиян

Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин встречает Рождество Христово вместе с военными и их родными в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 


Корреспондент Александр Юнашев поделился видео. На кадрах глава государства участвует в церковной службе. 


Кремль также опубликовал традиционное рождественское обращение президента. Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства подчеркнул, что этот светлый праздник несет в себе добро, любовь и надежду, а также позволяет приобщиться к многовековым духовным традициям.


Он также отметил «огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи». 


«Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания», - сказано в обращении президента. 


В 2025-м Путин встретил Рождество Христово в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В 2024 году глава государства встречал праздник в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

