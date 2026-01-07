ABC News: США потребовали от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай

Власти Венесуэлы должны «выгнать» Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи, прежде чем Каракасу разрешат добывать больше нефти, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.





Также Венесуэла должна согласиться на сотрудничество исключительно с США в сфере добычи нефти и отдавать ей предпочтение при продаже тяжелой нефти. О требованиях администрация уже сообщила временно исполняющей обязанности президента Делси Родригес, утверждают источники.





Госсекретарь США Марко Рубио заявил на закрытом брифинге, что США могут оказать давление на Венесуэлу, потому что ее нефтяные танкеры заполнены, и по оценкам США, у Каракаса есть пара недель, прежде чем он станет финансово несостоятельным без продажи нефтяных запасов.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла передаст США до 50 миллионов баррелей нефти. Ее продадут по рыночной цене, а полученные доходы Трамп будет контролировать самостоятельно.