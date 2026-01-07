Новости
«Путешествие в Рождество»: соревнования самых сильных в районе Вешняки
Площадка работает с 12 декабря по 11 января undefined
В Москве продолжается уже давно ставший любимым зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Посетить его могут абсолютно все желающие: как жители, так и гости российской столицы. Начался фестиваль 12 декабря и продолжится до 11 января включительно.

Одна из площадок расположена на Вешняковской улице. Локация празднично украшена, и никуда без главного символа — елки. 


Здесь желающие любого возраста могут проверить свою спортивную подготовку и выносливость на соревнованиях «Самый сильный житель района». Лучшие из лучших получают медали. Для тех, кто любит машины или желает научиться водить, работают автосимуляторы.  


Комфортно как пожилым людям, так и самым маленьким. У площадок работают катки, и никогда не поздно встать на коньки. Есть услуги «помощников-пингвинов», которые помогут научиться кататься на льду. 


Также на мероприятии можно получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин» или получить паспорт путешественника, а затем выполнять задания на различных локациях. 


По всей Москве работают 35 площадок, и каждая неповторима. Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта. 

