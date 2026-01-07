«Путешествие в Рождество»: соревнования самых сильных в районе Вешняки

Одна из площадок расположена на Вешняковской улице. Локация празднично украшена, и никуда без главного символа — елки.





Здесь желающие любого возраста могут проверить свою спортивную подготовку и выносливость на соревнованиях «Самый сильный житель района». Лучшие из лучших получают медали. Для тех, кто любит машины или желает научиться водить, работают автосимуляторы.





Комфортно как пожилым людям, так и самым маленьким. У площадок работают катки, и никогда не поздно встать на коньки. Есть услуги «помощников-пингвинов», которые помогут научиться кататься на льду.





Также на мероприятии можно получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин» или получить паспорт путешественника, а затем выполнять задания на различных локациях.





По всей Москве работают 35 площадок, и каждая неповторима. Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.