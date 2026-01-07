Новости
В Приморье три автомобиля с рыбаками почти одновременно провалились под лед
Предварительно, людям удалось спастись в самый последний момент undefined
Три автомобиля с рыбаками почти одновременно провалились под лед в акватории Тавричанки во Владивостоке. Об этом пишет издание «Владивосток Онлайн». 


Машины затонули в том районе, где уже фиксировались разломы льда. По предварительным данным, находившимся в автомобилях людям удалось спастись.


Telegram-канал «Город В» сообщает, что спасение рыбаков стало возможным благодаря помощи случайного прохожего. Утверждается, что он выхватил у приятеля бур, разбил заднее лобовое стекло тонувшей машины, и тонувший рыбак смог выбраться из автомобиля целым и невредимым. 


Под лед ушли автомобили Toyota Succeed, Suzuki Jimny и еще одна легковушка.

