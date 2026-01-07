Новости
Новости 18+
St
Рубио исключил возможность военного вторжения США в Гренландию
18+
Ранее Трамп заявлял, что контроль над островом необходим для обеспечения безопасности Арктики undefined
Новости

Рубио исключил возможность военного вторжения США в Гренландию

Ранее Трамп заявлял, что контроль над островом необходим для обеспечения безопасности Арктики

Госсекретарь США Марко Рубио исключил возможность военного вторжения США в Гренландию. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. 


По его словам, глава Госдепа в разговоре с ним «исключил возможность, что в Гренландии может произойти то, что только что произошло в Венесуэле». 


6 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен допустила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО. 


В Белом доме ранее поставили под сомнение право Дании контролировать Гренландию. По мнению Вашингтона, остров должен перейти к США для «обеспечения безопасности» Арктики.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #гренландия #марко рубио
Загрузка...
Загрузка...