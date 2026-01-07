Госсекретарь США Марко Рубио исключил возможность военного вторжения США в Гренландию. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.





По его словам, глава Госдепа в разговоре с ним «исключил возможность, что в Гренландии может произойти то, что только что произошло в Венесуэле».





6 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен допустила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.





В Белом доме ранее поставили под сомнение право Дании контролировать Гренландию. По мнению Вашингтона, остров должен перейти к США для «обеспечения безопасности» Арктики.