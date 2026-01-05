Венесуэла объявила мобилизацию и ввела военный режим для нефтяной отрасли после атаки США

Власти Венесуэлы в ответ на военную операцию США объявили всеобщую мобилизацию и ввели военный режим для сотрудников ключевых отраслей, включая нефтяную промышленность. Соответствующий декрет опубликован на портале правовых актов страны.





Документ от 3 января, подписанный президентом Николасом Мадуро, предписывает «немедленную мобилизацию национальных вооруженных сил по всей территории страны» для отражения иностранной агрессии. Также вводится милитаризация государственной инфраструктуры, нефтяной промышленности и других стратегических производств — их персонал временно переходит на военный режим.





Декрет, действующий 90 дней с момента публикации, также предусматривает усиление охраны и патрулирования на всех границах Венесуэлы.





В это же время похищенный Мадуро предстал перед судом США по обвинению в наркоторговле.