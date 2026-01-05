Новости
Новости 18+
St
Венесуэла объявила мобилизацию и ввела военный режим для нефтяной отрасли после атаки США
18+
Военный режим для ключевых предприятий будет действовать 90 дней undefined
Новости

Венесуэла объявила мобилизацию и ввела военный режим для нефтяной отрасли после атаки США

Военный режим для ключевых предприятий будет действовать 90 дней

Власти Венесуэлы в ответ на военную операцию США объявили всеобщую мобилизацию и ввели военный режим для сотрудников ключевых отраслей, включая нефтяную промышленность. Соответствующий декрет опубликован на портале правовых актов страны.


Документ от 3 января, подписанный президентом Николасом Мадуро, предписывает «немедленную мобилизацию национальных вооруженных сил по всей территории страны» для отражения иностранной агрессии. Также вводится милитаризация государственной инфраструктуры, нефтяной промышленности и других стратегических производств — их персонал временно переходит на военный режим.


Декрет, действующий 90 дней с момента публикации, также предусматривает усиление охраны и патрулирования на всех границах Венесуэлы.


В это же время похищенный Мадуро предстал перед судом США по обвинению в наркоторговле.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#мобилизация #венесуэла #военное положение
Загрузка...
Загрузка...