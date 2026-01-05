Россия осудила действия США в Венесуэле на заседании Совбеза ООН

Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя резко осудил военную операцию США в Венесуэле на заседании Совета Безопасности ООН. Он назвал действия Вашингтона актом вооруженной агрессии и предвестником возвращения к эпохе «бесправия и силового американского доминирования».


«Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм», — заявил российский дипломат. 


По его словам, операция, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро, повергла в шок тех, кто надеялся, что администрация Дональда Трампа сделает дипломатию ключевым принципом своей работы.


Небензя подчеркнул, что мировое сообщество не может позволить США утвердиться в роли «высшего судьи», присвоившего себе право вторгаться в любые страны. Он также обвинил Вашингтон в продвижении неоколониализма и империализма в Латинской Америке с целью установления контроля над природными ресурсами Венесуэлы и утверждения своих гегемонистских амбиций.

