Россия пожизненно закрыла въезд 28 канадцам за поддержку неонацистской идеологии

Россия ввела ответные персональные санкции в отношении 28 граждан Канады. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.





Под ограничения подпали лица, чья деятельность в «пробандеровских структурах» направлена на продвижение «преступной неонацистской идеологии», проповедуемой, по мнению Москвы, киевским режимом. В список вошли, в частности, глава канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, член совета директоров Украинского национального фонда Виктория Карпяк, актер Эндрю Кушнир и сотрудники Консорциума по вопросам исследования и преподавания голодомора. Им на постоянной основе будет закрыт въезд в РФ.





В российском дипведомстве также расценили назначение экс-главы МИД Канады Христи Фриланд советником Владимира Зеленского как подтверждение тенденции и напомнили о ее деде — украинском коллаборационисте Михаиле Хомяке.