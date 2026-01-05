Новости
Новости 18+
St
Россия пожизненно закрыла въезд 28 канадцам за поддержку неонацистской идеологии
18+
В стоп-лист попали активисты и деятели культуры undefined
Новости

Россия пожизненно закрыла въезд 28 канадцам за поддержку неонацистской идеологии

В стоп-лист попали активисты и деятели культуры

Россия ввела ответные персональные санкции в отношении 28 граждан Канады. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. 


Под ограничения подпали лица, чья деятельность в «пробандеровских структурах» направлена на продвижение «преступной неонацистской идеологии», проповедуемой, по мнению Москвы, киевским режимом. В список вошли, в частности, глава канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, член совета директоров Украинского национального фонда Виктория Карпяк, актер Эндрю Кушнир и сотрудники Консорциума по вопросам исследования и преподавания голодомора. Им на постоянной основе будет закрыт въезд в РФ. 


В российском дипведомстве также расценили назначение экс-главы МИД Канады Христи Фриланд советником Владимира Зеленского как подтверждение тенденции и напомнили о ее деде — украинском коллаборационисте Михаиле Хомяке.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#санкции #мид рф #канада
Загрузка...
Загрузка...