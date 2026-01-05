Костюм Nike, в котором был задержан Мадуро, стал хитом продаж

Спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, стал предметом большого спроса. Из информации на официальном сайте компании следует, что половина размеров уже продана.





После публикации фотографий арестованного лидера в Nike продажи этого костюма резко выросли. Цена на изделие взлетела в три раза: если ранее оно стоило около 180 долларов, то теперь на аукционах и специализированных площадках его предлагают за 500-1000 долларов.





Напомним, Мадуро был задержан американскими силовиками 3 января в ходе военной операции в Венесуэле и доставлен в США вместе со своей супругой Силией Флорес.





Президент США Дональд Трамп показал фото захваченного Мадуро. Венесуэльский политик в светлом спортивном костюме, в темных очках и в наушниках. Предположительно, это было надето на Мадуро для того, чтобы он не смог понять, где находится и куда его везут.