«Путешествие в Рождество»: автосимуляторы и пингвины на коньках на востоке Москвы

Молодых участников учат готовить салаты и блюда из курицы. Родители, которые приходят на мастер-классы, окунаются в атмосферу праздника, покупают сувениры и наслаждаются горячим чаем.





У Гольяновского пруда установлены автосимуляторы, и каждый день здесь проходят соревнования — как индивидуальные, так и командные. Посетители фестиваля приходят в спортивную зону, чтобы проверить свои силы и получить награду.





На сцене выступают театры, проходят концерты и детские представления. В торговых рядах можно приобрести оригинальный шарик с предсказанием. Рядом с Гольяновским прудом функционирует каток, занимающий площадь 860 квадратных метров.





Доступен прокат коньков, есть услуги «помощников-пингвинов», которые помогут научиться кататься на льду. Также на мероприятии можно получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин». Проект будет доступен для посещения до 11 января, и в его рамках будут работать 35 площадок.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» — на официальном сайте проекта.