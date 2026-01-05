Зеленский назначил нового главу СБУ. Что о нем известно?

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января отстранил действующего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, временно назначив на эту должность Евгения Хмару. Малюк после отставки останется работать в спецслужбе. Что известно о новом руководителе СБУ — в материале Daily Storm.





Опыт





Хмара возглавлял спецподразделение «Альфа» с 25 августа 2025 года до своего последнего назначения. В открытых источниках о нем почти ничего не известно. Дата и место его рождения, а также информация о семье не разглашаются.





14 апреля 2023 года он занял пост руководителя центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ. В августе того же года Хмару повысили до бригадного генерала, а в июне 2024-го он был удостоен звания генерал-майора.





По некоторым данным, Хмара возглавлял спецоперацию на острове Змеиный. «24 канал» указывает, что он участвовал в координации спецопераций и действовал в зоне боевых действий, включая Донбасс и прифронтовые районы, после начала СВО.





Реакции





Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с новым руководителем службы. Они обсудили перспективы системного развития СБУ, а также специальные операции, которые сейчас разрабатываются. Подробности этих операций Зеленский не привел.





Некоторые военачальники ВСУ не поддержали отставку Малюка, которая, как говорили в Раде, произошла по требованию Зеленского. Противники считают, что бывший глава был эффективен на этой должности. Президент Украины в свою очередь ответил военным, что будет принимать решения, которые считает нужными.





По информации из украинских СМИ, Зеленский также рассматривал кандидатуру первого зампреда СБУ Александра Поклада. Однако между Покладом и новым главой офиса президента Кириллом Будановым сложились напряженные отношения.