В Венесуэлу продолжили летать самолеты из России

Авиакомпания Conviasa продолжила совершать перелеты из России в Венесуэлу. Один из рейсов вылетел 5 января из аэропорта Внуково.





Согласно онлайн-табло, борт венесуэльской авиакомпании Conviasa следует из Москвы в Каракас с промежуточной остановкой в Порламаре — городе на популярном у туристов острове Маргарита. Как пишут путешественники в туристических чатах, на перелет решились как минимум 14 человек.





Ранее туроператор Fun&Sun сообщил порталу «Турдом», что авиакомпания Conviasa временно отменяет рейсы в Москву, рейса в Каракас 5 января также не будет.





Напомним, 3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы. В результате американские силовики схватили президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Их перевезли в США, где будут судить по подозрению в «наркотерроризме».