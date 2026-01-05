В Венесуэлу продолжили летать самолеты из России

Новости
Рейс с туристами отправился из Москвы в Каракас 5 ноября Фото: Global Look Press / Li Muzi
Авиакомпания Conviasa продолжила совершать перелеты из России в Венесуэлу. Один из рейсов вылетел 5 января из аэропорта Внуково. 


Согласно онлайн-табло, борт венесуэльской авиакомпании Conviasa следует из Москвы в Каракас с промежуточной остановкой в Порламаре — городе на популярном у туристов острове Маргарита. Как пишут путешественники в туристических чатах, на перелет решились как минимум 14 человек. 


Ранее туроператор Fun&Sun сообщил порталу «Турдом», что авиакомпания Conviasa временно отменяет рейсы в Москву, рейса в Каракас 5 января также не будет.


Напомним, 3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы. В результате американские силовики схватили президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Их перевезли в США, где будут судить по подозрению в «наркотерроризме».

