Глава СБУ Василий Малюк ушел в отставку

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк объявил об уходе со своей должности. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram–канале ведомства.





«Ухожу с поста председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня», — написал Малюк.





По его словам, эти операции «будут наносить врагу максимальный ущерб».





Изначально об уходе Малюка сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, заявление было написано по требованию Владимира Зеленского. Временно исполняющим обязанности главы СБУ может быть назначен генерал Евгений Хмара, который в настоящее время руководит центром специальных операций службы.