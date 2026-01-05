Новости
Зеленский назначил своим советником экс-главу канадского МИД, дед которой помогал нацистам во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский назначил канадского политика Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.


Зеленский отметил, что Фриланд обладает высокой квалификацией в экономической сфере, а также значительным опытом в привлечении инвестиций и проведении реформ. Он подчеркнул важность усиления внутренней устойчивости страны для восстановления и обороны в условиях продолжающегося конфликта.


Фриланд также была министром иностранных дел Канады.


Ранее, в 2017 году, канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед Христи Фриланд по материнской линии, имеющей украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.

