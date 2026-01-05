В 2025 году в России вынесли рекордное число пожизненных приговоров

В 2025 году суды в России вынесли 100 пожизненных приговоров, что стало рекордным показателем. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.





Предыдущие максимальные показатели были зафиксированы в 2005-м и 2012 году: по 84 пожизненных приговора. В 2024 году их было 79, в 2023-м — 78. По данным судебной статистики, с 2005-го по 2024 год включительно суды вынесли 1316 таких приговоров.





За последние годы перечень статей Уголовного кодекса, предусматривающих пожизненное лишение свободы, был расширен. Теперь оно может быть назначено за государственную измену, организацию теракта или вовлечение в его совершение, в том числе несовершеннолетних. Данное наказание не применяется к женщинам, несовершеннолетним и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет.