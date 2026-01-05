Верховный лидер Ирана разработал план бегства в Россию в случае усиления протестов в стране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план экстренной эвакуации из Тегерана на случай, если власти не смогут подавить массовые протесты. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на отчет разведки.





Согласно источнику издания, 86-летний Хаменеи планирует покинуть столицу в сопровождении ближайшего окружения (около 20 помощников и членов семьи), если армия и силы безопасности перестанут выполнять приказы или перейдут на сторону протестующих. Представитель израильской разведки предположил, что лидер может бежать в Москву, поскольку другого надежного убежища для него нет.





В отчете отмечается, что Хаменеи «ослаб» после прошлогодней войны с Израилем, его почти не видели на публике, включая дни недавних протестов. При этом его характеризуют как идеологически мотивированного, но прагматичного человека, способного идти на тактический компромисс.





Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вмешаться, если протесты в Иране будут жестко подавляться. В ответ иранские власти предупредили, что такое вмешательство дестабилизирует регион и подорвет интересы самих США.