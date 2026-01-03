«В спортивном костюме, очках и наушниках»: Трамп опубликовал новое фото захваченного Мадуро

Президент США Дональд Трамп показал фото захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Снимок он опубликовал в своей соцсети Truth Social.





Венесуэльский политик одет в светлый спортивный костюм. Также он в темных очках и наушниках. Предположительно, чтобы Мадуро не смог понять, где он находится и куда его везут.





Ранее американский лидер сообщил, что Мадуро находится на борту вертолетоносца «Иводзима». По данным ABC News, США планируют сначала доставить политика на базу Гуантанамо, там пересадить на самолет ФБР и отправить в Нью-Йорк.





В местном федеральном суде США Мадуро будут судить по обвинениям, связанным с торговлей наркотиками. Впервые Штаты предъявили президенту Венесуэлы обвинения в 2020 году, в первый срок Трампа.





Ранее Трамп также сообщил, что американские военные при подготовке операции построили точную копию дома, где живет Мадуро.





The New York Times пишет, что у ЦРУ был источник внутри венесуэльского правительства, который помогал отслеживать передвижения Мадуро. CNN указывает, что венесуэльского лидера и его жену вытащили из спальни, когда они спали.