Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут на себя управление Венесуэлой на переходный период. Также Трамп сообщил, что Николас Мадуро якобы руководил картелем Cartel de los Soles, из-за которого погибли тысячи американцев.





По словам Трампа, «власть Мадуро закончилась, он больше не президент».





США заставят свои нефтяные компании инвестировать «в восстановление сильно разрушенной инфраструктуры [Венесуэлы], нефтяной инфраструктуры, и начать зарабатывать деньги для страны», добавил американский президент.





По словам Трампа, «Венесуэла в одностороннем порядке забрала американскую нефть».





«Социалистический режим Мадуро украл у США нефтяную структуру, Америка не позволит другим странам грабить себя», — сказал он.





Трамп также заявил: «то, что произошло с Мадуро, может произойти с каждым». Он подчеркнул, что «атака была направлена на достижение добрых целей».





Президент Соединенных Штатов сказал, что «США готовы ко второй, гораздо более мощной волне вторжения в Венесуэлу, но считают, что она, видимо, не понадобится».





Ранее Минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении Мадуро. Согласно документу, ему инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против США.