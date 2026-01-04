Новости
В наручниках и с мешком на голове: стало известно, где сейчас находится Мадуро
Его доставили в следственный изолятор в Бруклине
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был задержан и доставлен в США, вывели с борта самолета на авиабазе в штате Нью-Йорк в наручниках и с мешком на голове. Он был в сопровождении агентов ФБР и Управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает CNN.


Сейчас Мадуро и его супруга Силия Флорес находятся в следственном изоляторе в Бруклине и вскоре предстанут перед федеральным судом Манхэттена по обвинениям в торговле наркотиками и оружием.


Тем временем Верховный суд Венесуэлы поручил вице-президенту Делси Родригес временно принять полномочия главы государства. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что к власти должен прийти их кандидат. 


Ранее Минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении Мадуро. Согласно документу, ему инкриминируется сговор в целях наркотерроризма и ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов.


США провели военную операцию, в результате которой захватили Мадуро. Президент Дональд Трамп заявил, что Штаты берут на себя управление Венесуэлой на переходный период.

