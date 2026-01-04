Новости
«Путешествие в Рождество»: каток и фотосессии в районе Люблино
На Краснодарской улице в Москве открылась площадка фестиваля undefined
В Москве на улице Краснодарской открылась площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Она работает с 12 декабря по 11 января и предлагает гостям насыщенную культурную и развлекательную программу.

На площадке установлен большой каток с прокатом коньков и зоной отдыха, есть «Фабрика подарков» для благотворительности и «Новогодняя почта». Особое внимание уделено творчеству: в рамках курса «Рождественские подарки от выдающихся личностей» проводятся мастер-классы по созданию дизайнерских предметов, вдохновленных творчеством Чайковского, Васнецова, Миклухо-Маклая и других известных деятелей.


Гости также могут принять участие в ежедневном спортивном челлендже «Самый сильный житель района», посетить концерты, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также поучаствовать в зимнем квесте «Путешествие за подарком мечты».


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» — на официальном сайте проекта.

