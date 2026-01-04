Число погибших при ударе ВСУ по Хорлам выросло до 29 человек

Число погибших в результате теракта в Херсонской области возросло до 29 человек, среди них двое детей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.





По ее словам, в ночь на 1 января массированная атака украинских беспилотников была совершена по зданиям кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы. По последним данным, пострадали не менее 60 человек. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 раненых, трое из них — в тяжелом состоянии.





Для идентификации жертв проводятся генетические экспертизы. На данный момент установлены личности 12 погибших. На месте происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких БПЛА, определяется их тип, место производства и мощность боеприпасов. Следствие назначило 70 различных судебных экспертиз.





Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что к удару может быть причастна бригада ВСУ «Птицы Мадьяра». Daily Storm рассказал, чем известно подразделение.