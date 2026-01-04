Новости
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
Пекин осудил действия Вашингтона undefined
Министерство иностранных дел Китая потребовало от Соединенных Штатов обеспечить безопасность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, а также незамедлительно освободить их. Об этом говорится в заявлении ведомства.


«Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить президента Мадуро и его жену, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров», — говорится в призыве.


В китайском ведомстве назвали захват главы Боливарианской Республики явным нарушением международного права и основополагающих принципов межгосударственных отношений. Этот силовой шаг Вашингтона полностью противоречит целям и нормам Устава ООН, считает Пекин.


Напомним, 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в венесуэльской столице Каракасе. В республике после этого было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его супруга были арестованы и вывезены за пределы страны.


Позднее стало известно, что Мадуро с женой находятся в следственном изоляторе в Бруклине. Их ожидает суд по обвинениям в торговле наркотиками и оружием.

