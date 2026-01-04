В Грузии скончался основатель «Русского клуба» Николай Свентицкий

На 70-м году жизни скончался заслуженный артист России, основатель и президент Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» в Грузии Николай Свентицкий. Об этом сообщила сама организация в социальных сетях.





Свентицкий родился в Тбилиси в 1956 году, долгие годы служил в Тбилисском государственном русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова, был его директором. В 2009 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РФ», а в 2016-м — «Заслуженный артист Российской Федерации».





Свентицкий также возглавлял Координационный совет организаций российских соотечественников в Грузии и был удостоен литературной «Русской премии» за углубление культурных связей между двумя странами и организацию русско-грузинского поэтического фестиваля.