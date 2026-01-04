Новости
Автомобиль военного взорвался в центре Киева
СМИ сообщили о пострадавших undefined
Автомобиль взорвался в центре Киева днем 4 января. Есть пострадавшие, сообщило украинское издание «Страна.ua».


Машина принадлежала украинскому военному, который получил травмы в результате взрыва. В местной прокуратуре квалифицировали случившееся как теракт.


«Взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт... Во дворе дома по улице Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля прогремел взрыв. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала», — заявили в ведомстве.


В интернете появились фотографии взорванного автомобиля. На них видно, что задняя часть транспортного средства практически полностью разрушена, а капот оторван. Вокруг машины разбросаны различные предметы. Взрыв также повредил автомобили, припаркованные поблизости.


Другие подробности не приводятся.

