Автомобиль военного взорвался в центре Киева

Автомобиль взорвался в центре Киева днем 4 января. Есть пострадавшие, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Машина принадлежала украинскому военному, который получил травмы в результате взрыва. В местной прокуратуре квалифицировали случившееся как теракт.
«Взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт... Во дворе дома по улице Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля прогремел взрыв. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала», — заявили в ведомстве.
В интернете появились фотографии взорванного автомобиля. На них видно, что задняя часть транспортного средства практически полностью разрушена, а капот оторван. Вокруг машины разбросаны различные предметы. Взрыв также повредил автомобили, припаркованные поблизости.
Другие подробности не приводятся.