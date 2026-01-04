Бытовой газ взорвался в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.





После взрыва в четырехэтажном доме начался пожар. Огонь охватил три квартиры. По предварительной информации, пострадал один человек. Спасателям удалось эвакуировать двоих жильцов, еще пятеро покинули дом самостоятельно.





На месте происшествия работали 16 специалистов и шесть единиц техники. Пожар удалось потушить на площади 35 квадратных метров.





Другие подробности случившегося выясняются.