В Приморском крае захотели наказать автора фейкового видео, в котором тигр растерзал человека

Власти Приморского края хотят наказать человека, который распространил в соцсетях фейковое видео с нападением тигра на мужчину. Информацию уже передали в полицию, сообщили в региональном минприроды.





Видео стало популярным в период новогодних каникул. На кадрах амурский тигр якобы нападает на человека в поселке Лучегорск. Хищник накидывается на мужчину, который расчищает дорогу от снега. Он его кусает за руку и утаскивает.





Специалисты Минцифры РФ подтвердили, что ролик — подделка, сгенерированная с помощью искусственного интеллекта. На это указывает неестественное поведение предметов: лопата проходит сквозь тигра и исчезает, размытость контуров, слишком плавные движения персонажей и отсутствие физической реакции автомобиля на удар крупного хищника.





Теперь полиции предстоит выяснить, кто стал автором этого видео. За распространение заведомо ложной общественно значимой информации предусмотрены крупные административные штрафы: для граждан — до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей, напомнили в Минприроды Приморского края.