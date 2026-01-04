Новости
«Путешествие в Рождество»: новогодний квест у станции метро «Некрасовка»
Площадка работает по 11 января undefined
С 12 декабря по 11 января сквер возле станции метро «Некрасовка» превратился в площадку для фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетители смогут принять участие в семейных мастер-классах, насладиться кулинарными мероприятиями, пообщаться с персонажами зимней сказки и покататься на открытом катке.

На этой площадке есть фабрика подарков «Москва помогает», где можно передать новые вещи и открытки для детей из новых регионов, для военнослужащих. Здесь установлена «Добрая елка», на которой можно выбрать пожелание от подопечных московских некоммерческих организаций и выполнить его. Участники городских проектов могут посетить павильон «Миллион призов» и обменять накопленные баллы на подарки.


Сквер включен в маршрут квеста «Путешествие за подарком мечты», призы можно получить в специальном магазине. Каждый день в кулинарной школе проходят мастер-классы, где дети учатся готовить выпечку, десерты, праздничные салаты и горячие зимние блюда.


Любители активного отдыха смогут испытать свои силы в автосимуляторах и принять участие в состязаниях «Самый сильный житель района». Участников ждут как индивидуальные испытания, так и семейные эстафеты. На сцене представлены новогодние спектакли и праздничные представления, а вне сцены пройдут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, гостей ждут викторины и фотосессии с персонажами из советских открыток.


Также открыта «Новогодняя почта» для приема писем и отправки ретрооткрыток. В зоне уличной анимации проходят тематические игры, викторины и небольшой квест. На катке можно арендовать коньки и защитные средства, воспользоваться услугами помощников-пингвинов, а также заточить лезвия. Для взрослых, сопровождающих детей, предусмотрены теплые валенки.


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» — на официальном сайте проекта.

