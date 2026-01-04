Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Березовец-Скачкова

Актриса Александра Березовец-Скачкова скончалась на 53-м году жизни. Информация о ее смерти появилась на портале «Кинотеатр.ру».





В последние два года актриса тяжело болела, рассказали в МХТ имени Чехова. Художественный театр выразил соболезнования родным и близким артистки. О дате и месте прощания с ней будет сообщено дополнительно.





Александра Скачкова, выпускница Школы-студии МХАТ (1995), сыграла около 90 ролей в кино и на телевидении. Среди ее работ — эпизоды в популярных сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «СуперИвановы», «Восьмой участок», «Арбатские тайны» и «Соколова подозревает всех».