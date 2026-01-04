Американские военные убили значительную часть охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро при его похищении. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в эфире телеканала Telesur.





В своем заявлении глава военного ведомства назвал произошедшее 3 января «трусливым похищением» конституционного президента и его супруги. По словам Лопеса, это преступление было совершено после убийства многих солдат из команды безопасности Мадуро, а также невинных граждан — и мужчин, и женщин.





Ранее СМИ сообщали, что во время этой атаки погибли около 40 венесуэльцев, в том числе гражданских. Среди военнослужащих США потерь нет.





Ветераны российского подразделения «Альфа» в разговоре с Daily Storm оценили военную операцию США как «так себе». Они также объяснили, почему подобный сценарий Россия не предпринимает в отношении президента Украины Владимира Зеленского, хотя это было бы «элементарно».