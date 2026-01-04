Собянин: Система ПВО уничтожила 39 БПЛА на подлете к Москве

Новости
Российская система противовоздушной обороны уничтожила 39 беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в MAX.


«Силы ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем сообщении.


Информации о пострадавших и разрушениях нет. Атака длится уже порядка пяти часов.


В Минобороны России добавили, что за семь часов силы ПВО сбили 253 украинских БПЛА над регионами страны. Большую часть уничтожили над Брянской областью.

