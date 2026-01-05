Трамп не поверил в удар ВСУ по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в информацию о нанесении Украиной удара по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Соответствующее заявление он сделал на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.





«Я не верю, что этот удар имел место», — сказал Трамп.





По его мнению, «что-то произошло достаточно близко», но это «не имело ничего общего» с ударом по резиденции. Глава Белого дома пояснил, что, по имеющимся у США данным после проверки, такого удара не было, хотя ранее, после разговора с Путиным, он воспринял эту информацию иначе.





Трамп также выразил надежду на урегулирование конфликта между Россией и Украиной.





Ранее сообщалось, что российские спецслужбы в ходе технической экспертизы извлекли и расшифровали полетное задание одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 29 декабря в небе над Новгородской областью. По данным ведомства, конечной целью атаки беспилотника был один из объектов резиденции российского президента Владимира Путина.