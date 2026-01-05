Новости
«Путешествие в Рождество»: модные подарки и спортивные забавы в ЮВАО
«Путешествие в Рождество»: модные подарки и спортивные забавы в ЮВАО

В Москве на площади Славы открылась одна из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Она работает с 12 декабря по 11 января и предлагает гостям разнообразные творческие и развлекательные активности.

На площадке можно посетить «Кинодом» — творческую зону, где проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, созданию видеопоздравлений и съемке мини-сценок. Также здесь можно принять участие в ежедневном спортивном челлендже «Самый сильный житель района», покататься на коньках, посетить концерты на сцене и встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.


Для участников городских программ работает павильон «Миллион призов», а любители традиционных поздравлений могут отправить открытку с «Новогодней почты». Площадка также включена в маршрут общегородского квеста «Путешествие за подарком мечты».


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» — на официальном сайте проекта.

#москва #фестиваль #путешествие в рождество
