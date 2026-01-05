«Путешествие в Рождество»: модные подарки и спортивные забавы в ЮВАО

На площадке можно посетить «Кинодом» — творческую зону, где проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, созданию видеопоздравлений и съемке мини-сценок. Также здесь можно принять участие в ежедневном спортивном челлендже «Самый сильный житель района», покататься на коньках, посетить концерты на сцене и встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.





Для участников городских программ работает павильон «Миллион призов», а любители традиционных поздравлений могут отправить открытку с «Новогодней почты». Площадка также включена в маршрут общегородского квеста «Путешествие за подарком мечты».





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» — на официальном сайте проекта.