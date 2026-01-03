Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области, 10 человек пострадали

В Богородицком районе на автомобильной трассе Богородицк — Епифань опрокинулся автобус. Он перевозил пассажиров из Вологды в село Себино Кимовского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В результате аварии 10 человек обратились за медицинской помощью.





Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на правый бок, уточнили в ведомстве.





Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал, что всего в момент ДТП в туристическом автобусе находился 31 человек.





По его данным, погибших нет. В медицинские учреждения доставляют 10 человек. Остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка.





В селе Себино находится дом-музей святой Матроны Московской.