Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области, 10 человек пострадали
По одной из версий, водитель не справился с управлением undefined
В Богородицком районе на автомобильной трассе Богородицк — Епифань опрокинулся автобус. Он перевозил пассажиров из Вологды в село Себино Кимовского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В результате аварии 10 человек обратились за медицинской помощью.


Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на правый бок, уточнили в ведомстве. 


Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал, что всего в момент ДТП в туристическом автобусе находился 31 человек. 


По его данным, погибших нет. В медицинские учреждения доставляют 10 человек. Остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка. 


В селе Себино находится дом-музей святой Матроны Московской.

