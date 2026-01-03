Трамп заявил, что «нужно что-то делать с Мексикой»

Новости
Президент США Дональд Трамп, комментируя военную операцию в Венесуэле, заявил, что «президент Мексики [Клаудия Шейнбаум] хорошая женщина, но она не управляет страной». 


«Мексикой управляют картели. С Мексикой нужно будет что-то делать», — добавил Трамп. 


Мексика — одна из стран, осудивших действия США. В их числе также Китай, Франция, Иран, Колумбия, Куба. Среди поддержавших атаку — Аргентина и Украина. В ЕС заявили, что следят за ситуацией, и призвали к сдержанности. 


МИД России выпустил третье заявление в связи с событиями вокруг Венесуэлы. Москва призвала Вашингтон освободить президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

