Мадуро могли задержать не только спецназовцы Delta Force, но и сотрудники DEA — аналога ФСКН в США

«Миссия DEA заключается в обеспечении безопасности и здоровья американцев путем борьбы с преступными сетями, распространяющими наркотики, причиняющими вред, насилие, виновными в передозировках и отравлениях в США. Для выполнения этой миссии DEA насчитывает около 10 тысяч сотрудников по всему миру: специальных агентов, следователей по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, аналитиков разведки, химиков и других специалистов», — говорится на сайте управления.





Госдеп США в январе 2025 года поднял с 15 миллионов долларов до 25 миллионов долларов награду за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро и вице-президента по вопросам гражданской безопасности, министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Тогда же награду еще в 15 миллионов долларов пообещали за данные о венесуэльском министре обороны Владимире Падрино Лопесе.





Мадуро задержали на следующий день после того, как он заявил, что Венесуэла готова заключить с США соглашения по борьбе с наркоторговлей и инвестициям в нефтяной сектор.