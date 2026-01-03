«Путешествие в Рождество»: гуляния в Лосиноостровском районе

Это главное событие сезона, которое направлено на укрепление семейных и дружеских связей, сохранение традиций и создание новых. Например, совместные прогулки по празднично украшенному городу, сияющему огнями. Причем здесь комфортно как и пожилым людям, так и самым маленьким. У площадок работают катки, и никогда не поздно встать на коньки.





Здесь организованы зоны торговли. Попробовать можно заготовки и разносолы, а также сладости и много других вкусностей из разных регионов России.





Фестиваль развернулся по всему городу. К примеру, гости площадки в Лосиноостровском районе могут принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого необходимо получить паспорт путешественника, а затем ездить по локациям и отвечать на тематические вопросы. За каждый правильный ответ можно получить печать. Чем больше печатей — тем интереснее приз, говорят организаторы.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.