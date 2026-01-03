США обвинили президента Венесуэлы Мадуро и его жену в «сговоре с целью наркотерроризма»

США обвинили Николаса Мадуро в «сговоре с целью наркотерроризма» и других преступлениях, заявила генпрокурор Штатов Пэм Бонди. Президента Венесуэлы и его жену Силию Флорес будут судить в федеральном суде США в штате Нью-Йорк.





«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах», — сказала она.





Генпрокурор поблагодарила «храбрых военных, которые провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев».





Также появились новые подробности американской военной операции в Венесуэле. Удары по стране продолжались менее 30 минут, пишет Associated Press.