Новости
Новости 18+
St
США обвинили президента Венесуэлы Мадуро и его жену в «сговоре с целью наркотерроризма»
18+
Их собираются судить в штате Нью-Йорк undefined
Новости

США обвинили президента Венесуэлы Мадуро и его жену в «сговоре с целью наркотерроризма»

Их собираются судить в штате Нью-Йорк

США обвинили Николаса Мадуро в «сговоре с целью наркотерроризма» и других преступлениях, заявила генпрокурор Штатов Пэм Бонди. Президента Венесуэлы и его жену Силию Флорес будут судить в федеральном суде США в штате Нью-Йорк. 


«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах», — сказала она. 


Генпрокурор поблагодарила «храбрых военных, которые провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев». 


Также появились новые подробности американской военной операции в Венесуэле. Удары по стране продолжались менее 30 минут, пишет Associated Press.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #венесуэла #дональд трамп #николас мадуро
Загрузка...
Загрузка...