«Странам надо понимать, что США являются источником угрозы для их независимости»: депутат Милонов оценил ситуацию в Венесуэле

России «не страшно» из-за атаки США на Венесуэлу, заявил Daily Storm депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам политика, Боливарианская Республика — «не то государство, которое занимало агрессивную внешнюю позицию». А «вопрос с Украиной — отдельная история», уточнил политик.





«То, что произошло в Венесуэле, к сожалению, еще раз показывает нам, что мир, который так трепетно относился к окончанию колониалистской эпохи, туда не то что вернулся, а с новой силой погрузился в эти неправильные отношения. Так что другим странам надо понимать, что США являются источником угрозы для их независимости. Россия сильная, нам не страшно. А вот слабым, безусловно, страшно. Поэтому слабые мерзавцы сдаются, а более слабые люди, но с честью, должны понимать, что их могут ломать», — сказал Милонов.





Он призвал «не обольщаться, что США перешли на постный режим».





«Вопрос с Украиной — отдельная история. США отталкиваются от главного: от выгоды и прагматизма. С точки зрения американской выгоды, Венесуэла в независимом виде им мешала, и поэтому они посчитали, что ничего не мешает, собственно говоря, ликвидировать независимое государство и превратить в очередную колонию», — отметил депутат.





3 января американские подразделения ударили по нескольким объектам в Венесуэле, в Каракасе прогремели взрывы. В стране было введено военное положение. Президент США Дональд Трамп заявил, что Николаса Мадуро вместе с супругой захватили американские силовики. Подробностей американский лидер не привел.