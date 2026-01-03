В Сети появилось первое фото с задержанным президентом Венесуэлы Мадуро

В Сети появилось первое фото, предположительно, арестованного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в окружении американских силовиков.





Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты арестовали Николаса Мадуро, ему предъявят уголовные обвинения. Слова дипломата передал сенатор-республиканец Майк Ли.





«Боевые действия, которые мы видели, были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест», — написал парламентарий в X.





Рубио также отметил, что не ожидает дальнейших действий США в республике после задержания Мадуро. Он в очередной раз подтвердил, что Вашингтон не считает политика президентом Венесуэлы.