В Сети появилось первое фото с задержанным президентом Венесуэлы Мадуро
Госсекретарь США Рубио заявил, что политику предъявят уголовные обвинения undefined
В Сети появилось первое фото, предположительно, арестованного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в окружении американских силовиков. 


Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты арестовали Николаса Мадуро, ему предъявят уголовные обвинения. Слова дипломата передал сенатор-республиканец Майк Ли. 


«Боевые действия, которые мы видели, были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест», — написал парламентарий в X. 


Рубио также отметил, что не ожидает дальнейших действий США в республике после задержания Мадуро. Он в очередной раз подтвердил, что Вашингтон не считает политика президентом Венесуэлы.

